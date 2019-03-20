Алдонин помогает с организацией похорон Юлии Началовой

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, который в настоящее время работает в "Волге", помогает с организацией панихиды и захоронения родителям своей бывшей жены Юлии Началовой, информирует dni24.

По данным издания, футболист понимает, как тяжело близким артистки, потерявшим самого дорогого человека. Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови.

Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

Как сообщила PR-менеджер певицы Анна Исаева, все желающие смогут проститься со Началовой с 12:00 до 14:00 в Траурном зале. Похороны знаменитости изначально планировались на 19 марта, о чем сообщили в мэрии Москвы, но позже дату погребения решили перенести. Церемония пройдет в четверг, 21 марта. На траурном мероприятии, которое пройдет на Троекуровском кладбище, ожидается присутствие многих звезд шоу-бизнеса и спорта.

"Самое тяжелое – разговор с дочерью". Алдонин откровенно о смерти Началовой