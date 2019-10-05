Аккаунт «Тосно» ожил. И внезапно стал «камнем в лесу»

В официальном Twitter-аккаунте ликвидированного клуба «Тосно» появилась первая запись с 2018 года. Клуб из Ленинградской области был ликвидирован по окончании сезона-2017/18, через месяц после завоевания Кубка России.

В Twitter «Тосно» с мая 2018 года до сегодняшнего дня появились только несколько ссылок на видео YouTube. Сегодня же в аккаунте появилась запись «Сегодня ничего не произошло».

Это сообщение — отсылка к популярному аккаунту «Камень в лесу», чей владелец несколько лет вел Twitter, почти каждый день публикуя только эти четыре слова.