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Адвокат Широкова о решении суда: «Что родина скажет, то и будем делать»

Бывший футболист сборной России Роман Широков и его адвокат Вадим Лялин прокомментировали решение суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова во время любительского турнира.

— 100 грамм выпьете за окончание? — вопрос Широкову

— Мы не пьем и вам не советуем, — ответил бывший футболист сборной.

— Если будет общественная работа футбольного судьи, что будете делать?

— Что родина скажет, то и будем делать, — добавил адвокат Широкова Вадим Лялин.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.

(Екатерина Звенигородская)

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