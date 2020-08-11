Адвокат Мамаева может защищать Широкова в суде

Известный адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы недавно оправданного полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сказал, что в случае обращения готов рассмотреть возможность защиты бывшего хавбека сборной России Романа Широкова, который на любительском турнире нанес побои судье Никите Данченкову.

— Если потерпевший обратится в полицию и будут диагностированы побои, тогда возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье 116. Наказание возможно до двух лет лишения свободы. Но предусмотрено и прекращение дела по примирению сторон. Я на таких делах не специализируюсь, все-таки другая специализация. Это бытовуха. Такие дела не интересны. Но если Роман обратится, то профессиональный долг адвоката — протянуть руку помощи и защищать, оказывая квалифицированную юридическую помощь. Мы в этом смысле как врачи. Наш долг — помогать. (Дмитрий Зеленов)

Широков напал на арбитра матча. Срубил одним ударом и хотел добить