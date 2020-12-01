Адвокат избитого судьи заявил, что сторона Широкова боится окончательно испортить ситуацию

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, объяснил «СЭ», почему сторона Романа Широкова проигнорировала прессу после первого судебного заседания.

— Сторона Широкова только сейчас начала игнорировать СМИ, потому что сбылись мои прогнозы по поводу отмены особого порядка рассмотрения дела, — заявил «СЭ» Островский. — Но постановление об особом порядке выложил адвокат обвиняемого Лялин. Сейчас им нечего сказать прессе, у них нет никаких успехов по делу. Они боятся любым неловким движением окончательно испортить ситуацию.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

(Севастиан Терлецкий)