Адвокат избитого судьи о письме в поддержку Широкова: «Милонов вступается за футбольного хулигана, который известен избиением Мамаева»

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал «СЭ» письмо от имени депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес дознавателя по резонансному делу Романа Широкова.

— Милонов обращается не к судье, а к дознавателю, а он не решает вопрос, осудить Широкова с лишением свободы и отправить его играть в футбол на зоне, где были Мамаев с Кокориным, или дать условную меру наказания, — объяснил «СЭ» Островский. — Депутат недавно заявил, что из христианских чувств жалеет обвиняемого. А когда Широков с размаху бьет арбитра по голове натренированной ногой, судью ему почему-то не жалко, он за него не заступается, не пишет: «Накажите строго, чтоб неповадно было». Нет, Милонову жалко футбольного хулигана. При этом он не изучал материалы дела, а руководствуется тем, что ему рассказал адвокат. Милонов в комментарии одному из изданий поясняет, что Широков признал вину, но Роман признался не в том, в чем его обвиняют. Его обвиняют в том, что он нанес телесные повреждения из хулиганских побуждений. А Широков признает, что он на почве личных неприязненных отношений ударил Данченкова. Роман придумывает, что Никита его оскорблял через все поле, но никто из десяти свидетелей этого не подтверждает. Якобы это была ответная реакция на оскорбления.

Если бы Милонов заступился за избитого арбитра, который мог лишиться жизни, было бы понятно. А когда он вступается за футбольного хулигана, который известен тем, что избил Мамаева, известен своим буйным нравом, это вызывает вопросы.

В письме Милонов пишет, что давно знает Широкова, давно с ним общается. А в комментариях он объясняет, что к нему обратился адвокат. (Севастиан Терлецкий)