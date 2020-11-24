Адвокат избитого судьи о письме Милонова в поддержку Широква: «Депутат давит на суд»

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал «СЭ» письмо от имени депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес дознавателя по резонансному делу.

— В последние годы это стало происходить реже, а раньше это было распространенным явлением, — рассказал «СЭ» Островский. — Сейчас существует правило, когда все подобные письма должны быть обнародованы на сайте Госдумы, чтобы была прозрачна деятельность депутатов.

Здесь, как мне кажется, есть хитрость. Формально, Милонов на бланке за подписью депутата обращается к дознавателю, который не решает, какую меру наказания применять к Широкову. При этом адвокат пишет, что просит приобщить это письмо к делу. Получается, что формально обращаясь к дознавателю, депутат давит на суд. Давит бланком, давит обращением депутата. Не исключаю, что комиссии по этике Госдумы придется рассмотреть этот вопрос. (Севастиан Терлецкий)