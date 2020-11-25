Адвокат избитого судьи Данченкова: «Прокурор по делу Ефремова поддержала нашу позицию в деле по Широкову»

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал о первом заседании по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

— В деле участвует прокурор по делу Ефремова, — сказал Островский. — Она поддержала нашу позицию. Дело не будет рассмотрено в особом порядке. Суд перенесен на 4 декабря на 14:00. (Севастиан Терлецкий)

Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото «СЭ»

Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото «СЭ»

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось сегодня, 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.