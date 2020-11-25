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Адвокат избитого судьи Данченкова: «Прокурор по делу Ефремова поддержала нашу позицию в деле по Широкову»

11:10
Роман Широков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото "СЭ" Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото "СЭ"
Роман Широков. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, рассказал о первом заседании по делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

— В деле участвует прокурор по делу Ефремова, — сказал Островский. — Она поддержала нашу позицию. Дело не будет рассмотрено в особом порядке. Суд перенесен на 4 декабря на 14:00. (Севастиан Терлецкий)

Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото "СЭ"
Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото «СЭ»
Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото "СЭ"
Постановление Преображенского районного суда Москвы по делу Широкова. Фото «СЭ»

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось сегодня, 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально.

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