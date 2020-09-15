Адвокат избитого Широковым судьи: «Полиция пошла по пути наименьшего сопротивления»

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы футбольного судьи Никиты Данченкова, в беседе с «СЭ» прокомментировал возбуждение уголовного дела против бывшего футболиста Романа Широкова.

Экс-капитан сборной России во время любительского матча нанес несколько ударов рефери.

— Мы не согласны со статьей, по которой возбудили уголовное дело (115 УК РФ), — заявил «СЭ» Островский. — Получив официальный ответ, мы будем обжаловать это в прокуратуре и обратимся в Следственный комитет, поскольку статья, по которой, мы считаем, нужно возбудить дело — покушение на убийство.

Почему возбудили по такой мягкой статье? Полиция пошла по пути наименьшего сопротивления. Это их статья, дознание в отделе полиции — для них так проще. (Севастиан Терлецкий)

На Широкова завели уголовное дело. Подробности