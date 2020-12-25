Адвокат арбитра Данченкова заявил, что они будут обжаловать приговор Широкову

Александр Островский, один из адвокатов арбитра Никиты Данченкова, в интервью ТАСС заявил, что их сторона будет обжаловать приговор суда по делу избиения бывшим футболистом сборной России Романом Широковым арбитра во время любительского турнира.

Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил бывшего полузащитника сборной России к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову во время любительского турнира.

Изначально прокурор требовал год и 10 месяцев ограничения свободы, а гражданский иск за моральную компенсацию составлял 500 тысяч рублей.

В августе Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Видео драки появилось в социальных сетях. Арбитру диагностировали множественные травмы лица.