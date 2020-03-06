«А что я делаю в больнице?» Сотрудник РФС удивлен сообщением о выздоровлении от коронавируса

Сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров, который заразился коронавирусом после поездки в Италию, опубликовал новые сторис в своем Instagram.

Ранее ряд информационных ресурсов опубликовал информацию о том, что Беров вылечился от коронавируса и скоро будет выписан из больницы.

«А что я делаю в больнице?» — написал Беров в Instagram, прикрепив скриншот с новостями.

Сотрудник РФС удивлен сообщениями о выздоровлении от коронавируса. Фото instagram.com

Первый заболевший коронавирусом москвич скоро будет выписан из больницы