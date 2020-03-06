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«А что я делаю в больнице?» Сотрудник РФС удивлен сообщением о выздоровлении от коронавируса

22:25
Давид Беров. Фото instagram.com Сотрудник РФС удивлен сообщениями о выздоровлении от коронавируса. Фото instagram.com
Давид Беров. Фото instagram.com
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Сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров, который заразился коронавирусом после поездки в Италию, опубликовал новые сторис в своем Instagram.

Ранее ряд информационных ресурсов опубликовал информацию о том, что Беров вылечился от коронавируса и скоро будет выписан из больницы.

«А что я делаю в больнице?» — написал Беров в Instagram, прикрепив скриншот с новостями.

Сотрудник РФС удивлен сообщениями о выздоровлении от коронавируса. Фото instagram.com
Сотрудник РФС удивлен сообщениями о выздоровлении от коронавируса. Фото instagram.com

Первый заболевший коронавирусом москвич скоро будет выписан из больницы

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