«А что я делаю в больнице?» Сотрудник РФС удивлен сообщением о выздоровлении от коронавируса
22:25
Сотрудник РФС, игрок любительской лиги Давид Беров, который заразился коронавирусом после поездки в Италию, опубликовал новые сторис в своем Instagram.
Ранее ряд информационных ресурсов опубликовал информацию о том, что Беров вылечился от коронавируса и скоро будет выписан из больницы.
«А что я делаю в больнице?» — написал Беров в Instagram, прикрепив скриншот с новостями.
Сотрудник РФС удивлен сообщениями о выздоровлении от коронавируса. Фото instagram.com
Первый заболевший коронавирусом москвич скоро будет выписан из больницы
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020