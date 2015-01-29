Вячеслав Чанов: "Ребята над Бубновым в сборной СССР постоянно подшучивали"

Очередным героем традиционной рубрики "СЭ" "Разговор по пятницам" стал бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, в настоящее время работающий в академии армейского клуба. 63-летний специалист, вспоминая свои выступления в сборной СССР, рассказал, что Александр Бубнов и тогда очень много любил говорить о себе.

– А Бубнов в сборной чем удивлял?

– Тем же, чем сейчас. Сплошное: "Я, я, я…" Ребята над ним постоянно подшучивали, передразнивали. "Всё, плиехал, буду вас спасать!" А ты думаешь: "Господи, лишь бы не мешал".

– По словам Хидиятуллина, в Тарасовке у Бубнова на полке стоял томик Карла Маркса, журнал "Коммунист".

– Ни с Марксом, ни с "Коммунистом" в сборной его не видел. Но читать любил. Когда в Болгарии были, радостно сообщил: "Тлидцать лублей поменял. А книжек купил на сто двадцать!" – "Это как?" – "За лубль на челном лынке цена такая…" В соцстранах продавалось много хорошей литературы на русском. Из каждой поездки привозили.

– С мемуарами Бубнова ознакомились?

– Нет. Мне это не особо интересно. Лучше почитаю свежий двухтомник Саши Нилина. Передал через друзей на день рождения. Или что-нибудь из классики в памяти освежу. Библиотека у меня большая – три с лишним тысячи книг. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью с Чановым – скоро в "СЭ"