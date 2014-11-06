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«У своих ворот»

6 ноября 2014, 21:56

Виталий Мутко: "Пока в исполкоме РФС нет темы, ради которой я должен в нем участвовать"

Дмитрий КОТОВ
Корреспондент
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Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил мнение, что пока ему нет смысла посещать исполком РФС. По его словам, сейчас он занят проблемами других федераций.

– Пока нет той темы на исполкоме, для которой я должен принимать в нем участие, – приводит ТАСС слова Мутко, который ранее несколько раз выражал недовольство невыплатой зарплаты главному тренеру сборной России Фабио Капелло. – Я участвую в заседаниях комитетов других федераций, если есть важная тема. Но здесь ее нет.

РФС
Виталий Мутко
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