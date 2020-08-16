Футболист Григорий Разумовский прокомментировал в своем Instagram инцидент со смертью 17-летнего игрока Михаила Колосова в Москве.

Ранее СМИ сообщили о том, что в субботу юноша скончался во время тренировки на улице Василия Ботылева, на стадионе «Рублево».

«Михаил Колосов. 5 часов назад этот парень играть против меня на одном поле в товарищеском матче... За 5 минут до перерыва кто-то крикнул: «Остановите игру! Я увидел игрока лежащего на поле. К нему быстро прибегает арбитр и зовет врача, и тренера.

Обе команды подбежали и увидели парня без сознания, который с трудом мог дышать... После оказания первой помощи врачем прямо на поле заехало две скорые помощи и одна реанимационная. Парню пытались запустить сердце на протяжении 30 минут.

После, как казалось нам успешного реанимирования, ему запустили сердце с помощью искусственной вентиляции легких. Его моментально увезли в больницу, в которой, как нам сообщили через долгое время, он скончался...", — написал в сторис Instagram Разумовский.

В Москве скончался 17-летний футболист