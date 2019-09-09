30 лет назад появилась первая пресс-служба в истории отечественного футбола. Мы поговорили с ее основателем

В 1989 году произошло важное событие для отечественного футбола и прессы — появилась первая пресс-служба футбольного футбольного клуба. Первопроходцем стал «Спартак» из Орджоникидзе, который чуть позже был переименован во владикавказскую «Аланию». Автор идеи — журналист Андрей Айрапетов, именно он обратился к главному тренеру команды Валерию Газзаеву с предложением создать отдел по работе со СМИ.

— Идея возникла спонтанно, — вспоминает сам Айрапетов. — Я всегда был тесно связан с командой, «Алания» для меня родная. Просто как-то раз пришел на стадион, увидел Валерия Георгиевича и спросил: «Не хотите создать пресс-службу при клубе?». Он откликнулся, поддержал, и 9 сентября 1989 года в моей трудовой книжке появилась запись сотрудника пресс-службы «Алании». Хотя у Леонида Трахтенберга на странице в Википедии написано, что он — первый футбольный пресс-атташе в истории советского спорта, несмотря на то, что он в «Спартак» пришел в 1994 году, на 5 лет позже.

— Трудно было осуществить вашу идею во времена Советского Союза? Наверное, ориентиров тогда было мало.

— Кстати, не знаю, почему до меня никому в голову не пришла идея создать пресс-службу при клубе. После нашего хода многие клубы тоже стали осозновать необходимость пресс-служб и создавать их. Появилась профессия пресс-атташе, появились такие люди, как Дмитрий Пасынский, Александр Львов, Евгений Щеглов. Я считаю, что появление пресс-служб — хорошее дело для нашего футбола. Работать стало интереснее. Мы расширили рамки своей деятельности. Нам стали уделять внимание, мы в ответ старались ответить гостеприимством. Помню, что вывозил журналистов на природу, на шашлыки, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Все с удовольствием ехали во Владикавказ. Сама по себе «Алания» являлась интересным клубом, да и мы старались, чтобы журналисты были довольны. Было важно, что нам оказывает внимание такое издание, как «Спорт-Экспресс». В освещении наших матчей мы были не обижены.

— За все время в «Алании» вам, наверное, приятнее всего вспоминать чемпионство-1995?

— Конечно, мы долго шли к победе в чемпионате. Еще в 1992 году серебро брали, почву готовили, можно сказать. Запомнилось еще, что передавал в вашу газету отчет о матче тогда еще владикавказского «Спартака» против дортмундской «Боруссии» в Кубке УЕФА. Мы играли в Германии, ничья со счетом 0:0, первый матч для команды в еврокубках.

— Что можете сказать о сегодняшней «Алании»?

— После того, как «Алания» стала банкротом, нас всех отправили на заслуженный отдых. (Смеется.) Я регулярно хожу на игры команды, вот Владимир Габулов стал президентом клуба недавно. Сейчас «Алания» делает первые шаги к возвращению: появилась ясность со спонсором, планируется реконструкция стадиона, у нас будут свои «Лужники». Да и интерес к клубу имеется, западная и восточная трибуны заполняются. Есть проблема, связанная с матчем против ЦСКА в Кубке России: возможно, не всем желающим прийти на матч хватит места. Время идет, у клуба появляются новые болельщики. Молодые, активные, постоянно устраивают всякие перфомансы. Чувствуется, что в «Аланию» верят, надеются, что команда как можно скорее пройдет повышение в классе.

— А сами чем сейчас занимаетесь?

— Если честно, веду работу над книгой. Рабочее название: «Осетины в большом футболе». У меня есть список на 100 человек, буду про них писать.

— То есть, хотите сделать энциклопедию об осетинских знаменитых игроках?

— Да. О Газзаеве, Гуцаеве, Калоеве, Черчесове. Короче, есть о ком рассказать. Даже сейчас в сборной помимо главного тренера — кстати, желаю ему успехов с национальной командой — есть еще Джанаев, Камболов. Есть над чем поработать. Надеюсь, удастся осуществить эту идею. (Иван Торопцев)