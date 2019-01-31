26 лет назад "Спартак" выиграл первый Кубок Содружества

Ровно 26 лет назад состоялся финал первого в истории розыгрыша Кубка Содружества. В финальном матче московский "Спартак" разгромил команду "Беларусь" из Минска со счетом 8:0. Дублями в матче отметились Андрей Пятницкий, Виктор Онопко и Владимир Бесчастных, еще по голу забили Николай Писарев и Дмитрий Радченко. Примечательно, что ворота красно-белых защищал нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кубок Содружества - ежегодный зимний турнир для чемпион стран СНГ и Балтии, с 2011 года - для молодежных сборных. Проходил он с 1993 по 2016 год, чаще всего трофей выигрывали "Спартак" (6) и киевское "Динамо" (4). Дважды титул завоевывал "Шериф" из Тирасполя, остальные клубы и сборные не побеждали больше одного раза.

Кубок Содружества 1993

Финал

"Спартак" (Россия) - "Беларусь" (Белоруссия) - 8:0 (3:0)

Голы: Писарев, 20 (1:0). Пятницкий, 26 (2:0). Онопко, 28 (3:0). Онопко, 53 (4:0). Пятницкий, 57 (5:0). Бесчастных, 64 (6:0). Радченко, 80 - с пенальти (7:0). Бесчастных, 83 (8:0).

"Спартак": Черчесов, Хлестов, Никифоров (Бондарь 58), Онопко, Иванов, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Радченко, Бесчастных, Писарев (Гашкин, 57).

"Беларусь": Тумилович, Довнар (Климович, 50), Лаврик, Павлючук, Штанюк, Вергейчик, Широкий (Смирных, 28. Яскович, 60), Черепнев, Лукин (Путило, 33), Сикорский, Качуро (Лухвич, 65).

Судья: Объедков (Казахстан)

31 января 1993. ЛФК "ЦСКА". 5000 зрителей.