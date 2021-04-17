20-й тур ЮФЛ: «Зенит» теряет очки в матче с «Чертаново»

17-го апреля состоялся 20-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матч «Чертаново» — «Зенит» состоялся в Москве в субботу и завершился победой хозяев — 4:2. На 19-й минуте счет открыл игрок хозяев Егор Панков. Владислав Саусь и Александр Емельянов на 33-й и 34-й минуте соответственно вывели гостей вперед. Но во втором тайме три мяча: гол Кирилла Фурмана и дубль Павла Попова не оставили сине-бело-голубым шансов на победу. Таким образом, «Зенит» остается лидером, но «Краснодар», который одержал победу над «Мастер-Сатурном» сравнивается с ним по очкам.

В том же матче младшего дивизиона «Зенит» одержал 20-ю победу подряд: игра с «Чертаново» завершилась со счетом 5:1 в пользу петербуржцев. На 13-й минуте гол забил футболист хозяев Илья Александров. В составе «Зенита» отличились Никита Шершов (42'), Кирилл Стобов (48'), Николай Соловьев (66') и Илья Родионов (71').

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ФШМ -«Локомотив» — 1:1

«Краснодар» — «Мастер-Сатурн» — 5:2

«Динамо» — «Спартак» — 6:1

СШОР «Зенит» — «Строгино» — 1:2

«Ростов» — «Рубин» — 1:1

ЦСКА — «Ак. Коноплева» — 5:2.

ЮФЛ-2

ФШМ -«Локомотив» — 0:2

«Краснодар» — «Мастер-Сатурн» — 3:1

«Динамо» — «Спартак» — 0:5

СШОР «Зенит» — «Строгино» — 2:0

«Ростов» — «Рубин» — 2:1

ЦСКА — «Ак. Коноплева» — 3:3

Следующий тур ЮФЛ состоится 21 апреля.