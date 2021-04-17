20-й тур ЮФЛ: «Зенит» теряет очки в матче с «Чертаново»
17-го апреля состоялся 20-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матч «Чертаново» — «Зенит» состоялся в Москве в субботу и завершился победой хозяев — 4:2. На 19-й минуте счет открыл игрок хозяев Егор Панков. Владислав Саусь и Александр Емельянов на 33-й и 34-й минуте соответственно вывели гостей вперед. Но во втором тайме три мяча: гол Кирилла Фурмана и дубль Павла Попова не оставили сине-бело-голубым шансов на победу. Таким образом, «Зенит» остается лидером, но «Краснодар», который одержал победу над «Мастер-Сатурном» сравнивается с ним по очкам.
В том же матче младшего дивизиона «Зенит» одержал 20-ю победу подряд: игра с «Чертаново» завершилась со счетом 5:1 в пользу петербуржцев. На 13-й минуте гол забил футболист хозяев Илья Александров. В составе «Зенита» отличились Никита Шершов (42'), Кирилл Стобов (48'), Николай Соловьев (66') и Илья Родионов (71').
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
ФШМ -«Локомотив» — 1:1
«Краснодар» — «Мастер-Сатурн» — 5:2
«Динамо» — «Спартак» — 6:1
СШОР «Зенит» — «Строгино» — 1:2
«Ростов» — «Рубин» — 1:1
ЦСКА — «Ак. Коноплева» — 5:2.
ЮФЛ-2
ФШМ -«Локомотив» — 0:2
«Краснодар» — «Мастер-Сатурн» — 3:1
«Динамо» — «Спартак» — 0:5
СШОР «Зенит» — «Строгино» — 2:0
«Ростов» — «Рубин» — 2:1
ЦСКА — «Ак. Коноплева» — 3:3
Следующий тур ЮФЛ состоится 21 апреля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю