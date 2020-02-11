10 лет назад умер Юрий Севидов. Сегодня не стало Рейнгольда

Сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня смерти бывшего советского футболиста и тренера Юрия Севидова. Специалист скончался 11 февраля 2010 года в возрасте 67 лет из-за проблем с сердцем.

Большую часть карьеры Севидов провел в московском «Спартаке», став чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка. После завершения выступлений работал тренером, а затем экспертом.

Примечательно, что сегодня, ровно 10 лет спустя, скончался многолетний партнер Севидова по «Спартаку» Валерий Рейнгольд. Ему стало плохо во время ветеранского турнира, он скончался в 77 лет. Оба бывших футболиста родились в 1942 году.