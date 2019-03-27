Первая саморегулируемая организация букмекеров в России подвела промежуточные итоги финансирования спорта. По итогам 1 квартала 2019 года общий объем целевых отчислений членов организации в пользу профессионального и детско-юношеского спорта составит не менее 135 миллионов рублей рублей.

С момента принятия закона о целевых отчислениях букмекеров, который инициировал Виталий Мутко на посту вице-премьера правительства РФ, динамика финансирования спорта России растет. Так, суммарный объем целевых отчислений организаторов пари за 2018 год составил 807,8 миллиона рублей, что превысило аналогичные показатели предыдущего года почти в два раза.

По оценкам президента Первой СРО Юрия Красовского, к концу 2019 года эта цифра может вырасти до 3 миллиардов рублей. По его словам, важным фактором, напрямую влияющим на увеличение объема финансирования букмекерами спорта РФ, стало обновление базы расчета целевых отчислений. Согласно новому федеральному закону РФ с начала 2019 года в нее включены, помимо ставок в ППС, также и интерактивные ставки. Этот шаг государства направлен, прежде всего, на дополнительное финансирование спортивных федераций и профессиональных лиг России, а также на необходимое совершенствование законодательных требований в отношении организаторов пари, принимающих ставки в интернете.

Сегодня онлайн-сегмент букмекерского бизнеса демонстрирует мировой тренд по росту: доля онлайн-ставок по отношению к офлайн составляет уже порядка 70%, говорится в пресс-релизе Первой СРО. Значительное влияние на такую динамику оказал прошедший чемпионат мира по футболу в России. На текущий момент в рунете легально оперируют 16 лицензированных букмекерских компаний, 10 из которых – члены Первой СРО: ПМБК (ligastavok.ru), ООО "РУС-ТЕЛЕТОТ" (tennisi.bet), ООО "Управляющая компания НКС" (winline.ru), ООО "ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ" (bwin.ru), ООО "БК ФАВОРИТ" (888.ru), ООО "БЕТРИНГ" (parimatch.ru), ООО "Букмекер Паб" (1хstavka.ru), ООО "МЕЛОФОН" (melbet365.com), ООО "Фортуна" (betcity.ru), АО "СпортБет" (mostbet.ru).

Напомним, еще в конце 2018 года на итоговой годовой пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" президент Первой СРО Красовский публично заявил, что букмекеры планируют существенно увеличить объем целевых отчислений за счет интерактивных ставок. По его словам, именно букмекерский бизнес стал одним из основных источников финансирования спорта РФ. Так, только БК "Лига Ставок" за 2018 год инвестировала порядка 1 миллиарда рублей на развитие национального спорта, а общий объем фактически уплаченных целевых отчислений членами Первой СРО составил 421,5 миллиона рублей.

"К концу 2019 года мы ожидаем увеличение объема целевых отчислений примерно в 3 раза, – сообщил Юрий Красовский. – Этому в значительной степени могут поспособствовать и те законопроекты, которые находятся сейчас в стадии разработки: об ограничении перечня событий для приема ставок, о запрете визуализации и вводе штрафов за неуплату целевых отчислений букмекерскими компаниями. Первая СРО является публичным сторонником принятия данных законов и принимает самое активное участие в их обсуждении".

На сегодняшний день в Первой СРО действуют соглашения с крупнейшими федерациями и профессиональными лигами России: Союзом биатлонистов России, Российской Федерацией баскетбола, Единой лигой ВТБ, Всероссийской федерацией волейбола, Федерацией гандбола России, Российской шахматной федерацией, Национальной федерацией бадминтона России, Союзом смешанных боевых единоборств, Федерацией хоккея с мячом, Федерацией тенниса России, Российским футбольным союзом, Федерацией настольного тенниса России, Федерацией хоккея России, Континентальной хоккейной лигой, Федерацией регби России, Федерацией керлинга России и Федерацией бокса России.

Помимо этого, компании Первой СРО реализуют крупнейшие спонсорские контракты российского букмекерского рынка: БК "Лига Ставок" является генеральным партнером российской премьер-лиги и официальным партнером Федерации хоккея России, Betcity сотрудничает с ПФК ЦСКА, Winline – официальный букмекер ФК "Спартак". Годовой объем спонсорских соглашений составил порядка 1,5 миллиарда рублей.