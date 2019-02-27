В среду 27 февраля на одном из самых знаменитых стадионов мира, мадридском "Сантьяго Бернабео", будет сыгран ответный полуфинальный матч Кубка Испании. Это тот случай, когда принципиальность встречи самих команд важнее, чем турнирные расклады – между собой снова сыграют "Реал" и "Барселона".

Несмотря на то, что первая игра на "Камп Ноу" завершилась ничьей (1:1), фаворитом игры считаются гости. Коэффициент на победу "Барсы" в основное время в БК "Лига Ставок" составляет 2,4. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 2400 рублей. Для сравнения коэффициент на победу "Реала" составляет 2,75, а в ничейный результат в основное время букмекеры верят меньше всего – 3,7.

Как обычно, от двух испанских грандов все ожидают яркой игры с множеством голов. "Тотал" больше 2,5 голов составляет всего 1,5, а меньше – 2,55. Ничего удивительного в этом нет, ведь у "Барселоны" в полном порядке Лионель Месси, на днях оформивший хет-трик в ворота "Севильи" – далеко не последней испанской команды. "Реал" за последний месяц сыграл "низовой" результат только раз, правда, это была та самая первая игра с "Барселоной" на Кубок.

Несмотря на статус полуфинала, все понимают, что во многом именно в этом противостоянии решается судьба титула. Во второй паре встречаются скромный "Бетис" и "Валенсия" с Денисом Черышевым, там первая игра также завершилась результативной ничьей – 2:2. Мотивации у мадридцев в Кубке Испании чуть больше, чем у каталонцев: "Реал" уже практически выбыл из борьбы за золото в чемпионате Испании, отставая не только от своих извечных конкурентов (на 9 очков), но и от соседей из "Атлетико". Интересно, что "Реал" и "Барселона" вскоре сыграют еще раз – 2 марта они встретятся в рамках 26-го тура примеры.

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