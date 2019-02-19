"Ливерпуль" – "Бавария": до 3000 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

Во вторник, 19 февраля "Ливерпуль" и "Бавария" проведут первый матч в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Английский клуб – фаворит. Коэффициент на победу "Ливерпуля" в БК "Лига Ставок" составляет 2,15. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 2 150 рублей. Для сравнения, коэффициент на ничью составляет 3,75, а на победу "Баварии" – 3,30. Игра обещает быть результативной: коэффициент на "Тотал" больше 2,5 гола – 1,55.

Для "Баварии" успех в Лиге чемпионов намного важнее, чем для "красных". Немцы проигрывают "Боруссии" в погоне за званием чемпиона Германии, и в мае могут впервые за семь сезонов оказаться не на первой строчке в турнирной таблице. "Ливерпуль", напротив, ведет отчаянную борьбу с "Манчестер Сити" за звание чемпиона Англии, и небольшой перерыв между матчами премьер-лиги оказался бы не лишним.

Но, разумеется, никто не отдаст без борьбы место в четвертьфинале Лиги чемпионов. Нас ожидает ярчайший матч европейских грандов. Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь увеличивала номиналы фрибетов для новых клиентов.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размер которого увеличен с 555 до 1000 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в тысячу рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет. Итого – до 3000 рублей.

Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 19 до 21 февраля.



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