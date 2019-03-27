В четверг, 28 марта, в КХЛ стартует финал Западной конференции Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА. Первый матч пройдет в Москве на стадионе "ЦСКА Арена".

По мнению БК "Лига Ставок", хозяева являются фаворитами в этой встрече. Коэффициент на победу ЦСКА составляет 1,95, то есть со ставки в 1 000 рублей можно заработать 1 950 рублей. Шансы на успех питерских армейцев оцениваются в 3,50, вероятность ничьи – в 3,90. Все коэффициенты указаны на исходы в основное время.

В четвертый раз за пятый лет ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции. За прошлые три серии питерцы побеждали дважды, но сейчас фаворитами их не назовешь. СКА с трудом прошел в первом раунде "Спартак", имел трудности и с "Локомотивом". ЦСКА смотрится куда более цельно, команда не так зависима от одного хоккеиста – Никиты Гусева – и реализации большинства. Да и в регулярном чемпионате москвичи победили во всех четырех очных матчах.

Между тем эксперты не ожидают в этой встрече большого количества заброшенных шайб. Коэффициент на Тотал меньше 4.00 составляет 1,85. Вероятность того, что армейцы на двоих забьют больше четырех голов – 1,95.

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