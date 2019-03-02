28 февраля в ORION Hall состоялось подведение итогов первой независимой премии в области спорта и букмекерства BR Awards-2019, отмечающей проекты и достижения компаний, направленные на развитие букмекерской отрасли и национального спорта.

В торжественной церемонии приняли участие руководители крупнейших букмекерских компаний России, президенты лиг и федераций, известные спортсмены и журналисты.

Ведущими мероприятия выступили шоумен Валдис Пельш и телеведущая Мария Командная. В церемонии награждения лауреатов приняли участие прославленные звезды российского спорта: олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Алла Шишкина и Мария Шурочкина, двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Эмин Гарибов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, чемпион мира по гребле на байдарках Юрий Постригай, теннисистка Екатерина Бычкова и боксер-профессионал Ростислав Плечко.

По результатам независимого голосования членов жюри, куда вошли авторитетные спортивные эксперты и представители отраслевых организаций, БК "Лига Ставок" была удостоена высшей награды BR Awards – Гран-при "Абсолютно лучший букмекер".

Получая статуэтку, президент БК "Лига Ставок" Юрий Красовский поблагодарил организаторов и рассказал, почему считает участие в развитии национального спорта важным для компании:

"Мы, конечно, надеялись на то, что нас оценят по достоинству, но Гран-при – это круто! Круто и, как я считаю, заслуженно. Я благодарю организаторов этой премии, благодарю уважаемое жюри за оказанное нам доверие, за объективный и справедливый рейтинг. Я лично с ним согласен! Компания "Лига Ставок" – это 10 лет нашей жизни, наших эмоций, наших сил, нашей энергии. И конечно, я хочу вспомнить и тех, кто "сделал" эти 10 лет. Прежде всего, основателя и создателя "Лиги Ставок" Олега Журавского. В этой компании – он весь.