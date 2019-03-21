В четверг, 21 марта, сборные Бельгии и России сыграют в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча пройдет в Брюсселе на стадионе "Руа Бодуэн". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Несмотря на успешное выступление сборной России на ЧМ-2018, Бельгия считается неоспоримым фаворитом в этой паре. Коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса у БК "Лига Ставок" – 1,35, на победу команды Станислава Черчесова – 8,75, на ничью – 5,25. Таким образом, если поставить на победу российской сборной 1 000 рублей, можно выиграть 8 750 рублей.

Бельгия славится сильной линией нападения, в то время как Россия во время ЧМ доказала, что умеет слаженно обороняться. При этом хозяева не смогут рассчитывать на шестерых игроков основного состава: из-за травм встречу пропустят защитники Венсан Компани и Тома Менье, полузащитники Кевин Де Брейне, Аксель Витсель и Муса Дембеле, нападающий Ромелу Лукаку. Есть потери и у сборной России – из-за повреждений не сыграют защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Зобнин.

Букмекеры верят, что матч получится результативным: коэффициент на "Тотал" меньше 2,5 – 2,25, на "Тотал" больше 2,5 – 1,65.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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