Огнен Чанчаревич принес армянскому клубу победу над АЕК в отборе Лиги конференций.

Что произошло

Во вторник, 6 августа, в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций армянский клуб «Ноа» на своем поле обыграл греческий АЕК со счетом 3:1. Счет на 22-й минуте открыли гости усилиями Леви Гарсии, но еще до перерыва Виржиль Пинсон восстановил равновесие, а во втором тайме «Ноа» вырвал победу — мячи забили Огнен Чанчаревич и Гонсалу Грегориу.

Особенно бурную реакцию в соцсетях вызвал второй гол, ставший решающим: на 67-й минуте Чанчаревич, голкипер хозяев, решил сильно выбить мяч прямо из своей штрафной площади, но у него получился не просто вынос, а полноценный удар. Мяч ударился о газон перед чужой штрафной и перелетел через кипера АЕК и сборной Албании Томаса Стракошу. Вратарь «Ноа» забил ударом с 90 метров!

Это рекорд?

Не похоже. Чанчаревич не исполнял удар от ворот: мяч находился приблизительно в середине штрафной площади, а это значит, что расстояние до чужого створа было примерно 90 метров.

Рекорд же по дальности гола в официальном матче, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, принадлежит экс-голкиперу английского «Ньюпорта» Тому Кингу. В 2021 году он забил «Челтенхэму» с 96,01 метра.

Однако в 2023 году появился претендент на новое достижение — во встрече чемпионата Чили против «Коло-Коло» голкипер «Кобресаля» Леандро Рекена забил прямо из площади ворот. В стране провели измерения и заявили, что дистанция до гола в момент удара равнялась 101 метру, однако официальных подтверждений рекорда нет.

Кто такой Чанчаревич

Чанчаревич — 34-летний вратарь сборной Армении. Он серб по национальности, до 2018 года выступал исключительно на родине, но затем оказался в Армении, перебравшись в клуб «Алашкерт». В 2023 году Огнен получил гражданство Армении и стал играть за ее национальную команду. Кипер дебютировал в ее составе в июне 2023 года, сейчас на его счету 11 матчей в футболке сборной Армении. В январе 2024 года Чанчаревич перешел в «Ноа».

Что это дает «Ноа»

Сама по себе победа «Ноа» — сенсация. Серебряный призер прошлого чемпионата Армении не считался фаворитом в матче с АЕК — второй командой греческой суперлиги-2023/24. Однако успех в первой игре дает шанс на попадание в групповой этап Лиги конференций. Победитель противостояния в последнем отборочном раунде встретится с победителем пары «Ружомберок» (Словакия) — «Хайдук» (Хорватия).

Ответный матч между АЕК и «Ноа» пройдет в четверг, 15 августа, в Афинах.