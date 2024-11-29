«Легия» пожаловалась на баннер фанатов «Омонии». Киприоты напомнили, что Красная армия освобождала Польшу

Столкнулись фанаты клубов с противоположными политическими взглядами.

Польская «Легия» в четвертом туре общего этапа Лиги конференций разгромила на выезде кипрскую «Омонию» (3:0). После игры гости обратились в УЕФА из-за баннера фанатов хозяев, посвященному освобождению Варшавы в 1945 году.

Что не понравилось «Легии»

Перед игрой фанаты хозяев вывесили баннер с надписью «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву». Из-за этого польский клуб отправил жалобу в УЕФА. Поведение фанатов «Омонии», по мнению руководства «Легии», направлено на искажение реальных исторических фактов.

«От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», — говорится в заявлении клуба.

Правда, кто на самом деле искажает исторические факты — большой вопрос. В «Легии» решили забыть, что в ходе освобождения Польши в 1944-1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек.

У клубов разные идеологии

Также на трибунах присутствовали другие изображения, которые не понравились польской стороне — портреты кубинского революционера Че Гевары, серп и молот, стяги с зачеркнутой стрелкой вправо. Эти символы соответствуют политическим взглядам многих болельщиков кипрского клуба — «Омонию» основали коммунисты, и клуб до сих пор пользуется поддержкой у сторонников левых идей. При этом за «Легию» болеют люди с противоположными взглядами, неудивительно, что поведение хозяев активно критиковали в Польше.

«Я возмущен вчерашним скандальным поведением болельщиков «Омонии». Я призываю наших партнеров по УЕФА сурово наказать авторов провокаций, направленных против нашей страны. Я решительно протестую против искажения истории и оскорбления поляков», — злился в соцсетях президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Пока по обращению «Легии» в УЕФА нет результатов, но потенциальную скандальность этой игры оценили еще до ее начала. Полиция Никосии была в состоянии повышенной готовности, а в городе из-за приезда польских болельщиков усилили меры безопасности. Всего на Кипр прибыло около 600 фанатов гостей, но большинство из них на стадион не попало.

Также для помощи в Никосию прибыло несколько полицейских из Польши, которые помогли местным коллегам вычислить потенциальных бунтарей. К счастью, в городе обошлось без инцидентов.

Футболисты «Легии» после победы над «Омонией» (3:0). Фото Reuters

«Легия» доминирует в Лиге конференций

Польский клуб разгромил «Омонию» (3:0) и оформил четвертую победу в четырех матчах: до этого «Легия» разделалась с «Бетисом» (1:0), сербским «ТСЦ» (3:0) и минским «Динамо» (4:0). Команда не пропустила ни одного мяча и имеет разницу забитых и пропущенных 11:0, а в турнирной таблице ее опережает только «Челси». В оставшихся двух турах армейцы встретятся с «Лугано» из Швейцарии и шведским «Юргорденом».

«Омония» в четырех играх набрала лишь три очка, обыграв в первом туре исландский «Викингур» (4:0). Далее команда всухую уступила «Хартс» (0:2) и «Генту» (0:1). В турнирной таблице киприоты занимают 28-ю строчку. Им предстоят игры с венским «Рапидом» и «Борацом» из Боснии и Герцеговины.