Зуев и Шатов получили травмы по ходу матча против «Ракува»
22:31
«Рубин» из-за травм потерял сразу двух игроков по ходу первого тайма матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува».
Сначала поле был вынужден покинуть полузащитник Александр Зуев. А еще через несколько минут замену попросил хавбек Олег Шатов.
Отметим, что игра проходит в непростых погодных условиях: в Польше идет сильный дождь.
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