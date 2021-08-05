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Зуев и Шатов получили травмы по ходу матча против «Ракува»

22:31
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«Рубин» из-за травм потерял сразу двух игроков по ходу первого тайма матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува».

Сначала поле был вынужден покинуть полузащитник Александр Зуев. А еще через несколько минут замену попросил хавбек Олег Шатов.

Отметим, что игра проходит в непростых погодных условиях: в Польше идет сильный дождь.

Ракув — Рубин

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Иван Шитик все материалы автора

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