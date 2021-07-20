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ТНС разгромил каунасский «Жальгирис» в отборочном турнире Лиги конференций

21:14
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В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций валлийский ТНС в Литве победил каунасский «Жальгирис» (5:0).

Словенский «Домжале» и финская «Хонка» сыграли вничью (1:1). Косовская «Приштина» с крупным счетом обыграла еще один валлийский клуб «Конна'с Куэй» (4:1).

Ответные матчи пройдут 29 июля.

Лига конференций

Второй отборочный раунд

Первые матчи

«Домжале» (Словения) — «Хонка» (Финляндия) — 1:1 (0:0)

«Жальгирис К» (Литва) — ТНС (Уэльс) — 0:5 (0:4)

Путь чемпионов

«Приштина» (Косово) — «Конна'с Куэй» (Уэльс) — 4:1 (1:0)

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Евгений Петров все материалы автора

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