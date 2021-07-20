ТНС разгромил каунасский «Жальгирис» в отборочном турнире Лиги конференций
21:14
В первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций валлийский ТНС в Литве победил каунасский «Жальгирис» (5:0).
Словенский «Домжале» и финская «Хонка» сыграли вничью (1:1). Косовская «Приштина» с крупным счетом обыграла еще один валлийский клуб «Конна'с Куэй» (4:1).
Ответные матчи пройдут 29 июля.
Лига конференций
Второй отборочный раунд
Первые матчи
«Домжале» (Словения) — «Хонка» (Финляндия) — 1:1 (0:0)
«Жальгирис К» (Литва) — ТНС (Уэльс) — 0:5 (0:4)
Путь чемпионов
«Приштина» (Косово) — «Конна'с Куэй» (Уэльс) — 4:1 (1:0)
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