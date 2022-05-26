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Защитник «Ромы» Манчини после победы в финале Лиги конференций: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»

Джанлука Манчини поделился эмоциями после победы в финале Лиги конференций
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини поделился эмоциями после победы над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Как команда, мы хорошо защищались, после того, как вышли вперед. Сейчас мы просто счастливы. Трофей — это просто прекрасно. Нужно как следует насладиться этим моментом», — цитирует Манчини Sky Sport.

Победа принесла «Роме» первый европейский турнир в истории клуба.

Лига конференций
ФК Рома
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