Защитник «Ромы» Манчини после победы в финале Лиги конференций: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини поделился эмоциями после победы над «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Как команда, мы хорошо защищались, после того, как вышли вперед. Сейчас мы просто счастливы. Трофей — это просто прекрасно. Нужно как следует насладиться этим моментом», — цитирует Манчини Sky Sport.

Победа принесла «Роме» первый европейский турнир в истории клуба.