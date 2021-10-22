Защитник «Кайрата» — об инциденте с самолетом: «Как можно въехать в машину на взлетной полосе?»
Защитник «Кайрата» Раде Дугалич рассказал об инциденте с самолетом команды в аэропорту Алма-Аты.
— Мы сами не знаем, как произошел инцидент. Прилетели, все было нормально, затем какая-то машина попала под самолет. Почувствовали сильный удар. Машина разбилась.
— Как отреагировали?
— Все нормально. Но были шокированы: как можно въехать в машину на целой взлетной полосе?
— Все здоровы?
— Да, слава богу, все здоровы. Никто не пострадал. Это было рано утром. Многие спали, но от удара все сразу же проснулись. (Смеется).
— Испугались?
— Не так чтобы испугались. Просто это было неожиданно для всех. Самолет едет на стоянку и врезается в машину, — цитирует Дугалича «РБ Спорт».
Сегодня, 22 октября, самолет с футболистами «Кайрата» на борту после приземления столкнулся с автомобилем одной из служб аэропорта. Игроки возвращались домой после матча Лиги конференций с «Карабахом» (1:2).
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/futbolist-kajrata-ob-intsidente-s-samoletom-by-li-v-shoke-kak-mozhno-v-ehat-v-mashinu/
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