Защитник «Кайрата» — об инциденте с самолетом: «Как можно въехать в машину на взлетной полосе?»

Защитник «Кайрата» Раде Дугалич рассказал об инциденте с самолетом команды в аэропорту Алма-Аты.

— Мы сами не знаем, как произошел инцидент. Прилетели, все было нормально, затем какая-то машина попала под самолет. Почувствовали сильный удар. Машина разбилась.

— Как отреагировали?

— Все нормально. Но были шокированы: как можно въехать в машину на целой взлетной полосе?

— Все здоровы?

— Да, слава богу, все здоровы. Никто не пострадал. Это было рано утром. Многие спали, но от удара все сразу же проснулись. (Смеется).

— Испугались?

— Не так чтобы испугались. Просто это было неожиданно для всех. Самолет едет на стоянку и врезается в машину, — цитирует Дугалича «РБ Спорт».

Сегодня, 22 октября, самолет с футболистами «Кайрата» на борту после приземления столкнулся с автомобилем одной из служб аэропорта. Игроки возвращались домой после матча Лиги конференций с «Карабахом» (1:2).