Семин раскритиковал Моуринью после выхода в финал Лиги конференций: «Будь все справедливо, его бы там не было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу «Ромы» над «Лестером» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги конференций.

«Мне в этом розыгрыше совсем не понравилось, как себя повели «Рома» и Моуринью в матче против норвежской команды «Буде-Глимт». На мой взгляд, «Рома» одержала победу с большими ошибками. Вот и получилось, что вышли в финал. Все в том матче было необъективно. Вполне возможно, если бы все было справедливо, Моуринью и «Ромы» не было бы в этом финале. Удалили тренера норвежской команды, а у «Ромы» никого не дисквалифицировали. Хотя зачинщиками того конфликта были руководители «Ромы», — сказал Семин «СЭ».

«Рома» сыграет с «Фейеноордом» в финале Лиги конференций-2021/22. Встреча пройдет в Тиране (Албания) 25 мая.

Команда Жозе Моуринью обеспечила себе выход в финал еврокубка после победы в ответном матче полуфинала турнира против «Лестера» (1:0, общий счет 2:1).