«Панатинаикос» проиграл «Юргордену», Лодыгин остался в запасе

«Панатинаикос» потерпел поражение от «Юргордена» в выездном матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций — 1:2.

На 17-й минуте полузащитник гостей Филип Джуричич открыл счет. В самом начале второй половины Тобиас Фьельд Гулликсен забил первый гол хозяев. На 72-й минуте турецкий форвард Дениз Хаммет забил победный гол.

Российский голкипер греческой команды Юрий Лодыгин провел всю встречу на скамейке запасных.

«Бетис» на своем поле обыграл «Целе» — 2:1. У испанской команды забили Натан и Хуанми. Единственый мяч гостей забил Хуанхо Ньетто.

ЛАСК и «Серкль Брюгге» не забили голов (0:0), а «Витория» одержала победу над «Младой» из Болеслава (2:1).