1 мая, 09:50

«Юргорден» — «Челси»: время начала матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию

«Юргорден» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Лиги конференций 1 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рис Джеймс (ФК «Челси»).
Фото Reuters

«Юргорден» встретится с «Челси» в рамках 1/2 финала Лиги конференций сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме (Швеция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Юргорден» — «Челси» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига конференций. 1/2 финала.
01 мая, 22:00. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
1:4
Челси

Ответная игра состоится 8 мая в Англии.

Финал Лиги конференций состоится 28 мая на стадионе «Вроцлав» во Вроцлаве (Польша).

Лига конференций УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига конференций
ФК Челси
ФК Юргорден
