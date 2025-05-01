«Юргорден» — «Челси»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
«Юргорден» сыграет с «Челси» в 1/2 финала Лиги конференций 1 мая
«Юргорден» на своем поле примет «Челси» в рамках полуфинала Лиги конференций сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Игра состоится на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния «Юргорден» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире в России покажут на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Ответная игра состоится 8 мая в Англии.
Финал Лиги конференций пройдет 28 мая на стадионе «Вроцлав» в Вроцлаве (Польша).
