«Юргорден» на своем поле примет «Челси» в рамках полуфинала Лиги конференций сезона 2024/2025 в четверг, 1 мая. Игра состоится на стадионе «Теле2 Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Юргорден» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире в России покажут на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Лига конференций. 1/2 финала.

01 мая, 22:00. Tele2 Arena (Стокгольм)

Ответная игра состоится 8 мая в Англии.

Финал Лиги конференций пройдет 28 мая на стадионе «Вроцлав» в Вроцлаве (Польша).

