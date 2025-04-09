«Югорден» — «Рапид»: время начала матча, где смотреть игру Лиги конференций

Матч «Югорден» — «Рапид» в 1/4 финала Лиги конференций состоится в четверг, 10 апреля, на стадионе «Tele2 Арена» в Стокгольме (Швеция). Стартовый свисток первого четвертьфинала прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Лучшие моменты всех игр вечера Лиги Европы и Лиги конференций также показывают в так называемом называемом мультикасте — хайлайты в одном окне.

С ключевыми событиями игры «Югорден» — «Рапид» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля 2025, 22:00. Теле2 Арена (Стокгольм)

Ответный матч соперников состоится в четверг, 17 апреля.