Янсен: «Теперь «АЗ» придется исправлять ситуацию через неделю»

Главный тренер «АЗ» Паскаль Янсен прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Я увидел команду, которая не боится показать, на что способна. Мы контролировали встречу большую часть времени. Мы уверенно играли с мячом и были агрессивны, когда мяч был у соперника. В итоге уступили с минимальной разницей в счете, и теперь нам придется исправлять ситуацию через неделю», — цитирует пресс-служба УЕФА Янсена.

Ответный матч состоится через неделю, 18 мая, в Нидерландах. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.