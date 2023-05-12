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Сегодня, 03:23

Янсен: «Теперь «АЗ» придется исправлять ситуацию через неделю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «АЗ» Паскаль Янсен прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Я увидел команду, которая не боится показать, на что способна. Мы контролировали встречу большую часть времени. Мы уверенно играли с мячом и были агрессивны, когда мяч был у соперника. В итоге уступили с минимальной разницей в счете, и теперь нам придется исправлять ситуацию через неделю», — цитирует пресс-служба УЕФА Янсена.

Ответный матч состоится через неделю, 18 мая, в Нидерландах. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2037802--west-ham-vs-az-alkmaar/
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ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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