«Бетис» сыграл вничью с «Ягеллонией» и стал первым полуфиналистом Лиги конференций

«Бетис» на выезде сыграл вничью с польской «Ягеллонией» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций — 1: 1.

Гости на 78-й минуте вышли вперед благодаря голу Седрика Бакамбу. Спустя три минуты польский клуб отыгрался, отличился Дарко Чурлинов.

«Бетис» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 2:0) и стал первым полуфиналистом Лиги конференций. Там команда Мануэля Пеллегрини сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Целе».