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«Бетис» сыграл вничью с «Ягеллонией» и стал первым полуфиналистом Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ягеллония» — «Бетис».
Фото Reuters

«Бетис» на выезде сыграл вничью с польской «Ягеллонией» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций — 1: 1.

Гости на 78-й минуте вышли вперед благодаря голу Седрика Бакамбу. Спустя три минуты польский клуб отыгрался, отличился Дарко Чурлинов.

«Бетис» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 2:0) и стал первым полуфиналистом Лиги конференций. Там команда Мануэля Пеллегрини сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Целе».

Лига конференций. 1/4 финала.
17 апреля, 19:45. Miejski (Белосток)
Ягеллония
1:1
Бетис
Источник: Сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Бетис
ФК Ягеллония
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