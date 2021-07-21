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Владимир Федотов заявил, что «Сочи» чувствует себя уверенно перед дебютом в еврокубках

16:09
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции перед домашним матчем 2-го отборочного раунда Лиги конференций против «Кешлы» поздравил всех болельщиков с предстоящим дебютом команды в еврокубках.

«Очень приподнятое настроение, — сказал Федотов. — Поздравляю наших болельщиков с началом пути в еврокубках. Завершился этап подготовки, команда сыгралась и хорошо потренировалась. Завтра на суд болельщиков представим все наработки».

Также главный тренер российской команды ответил на вопрос, не боится ли он страха у футболистов.

«Это, конечно, дебют для нашего молодого клуба. У нас много опытных футболистов, но достаточная подготовка дает нам возможность чувствовать себя уверенно. Предматчевый мандраж — это нормально. Если бы его не было, то стоило бояться. Мы на правильном пути, чувствуем себя уверенно», — подчеркнул Федотов.

Первая встреча «Сочи» и команды из Азербайджана пройдет в четверг, 22 июля, начало в 19.00 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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