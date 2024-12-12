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Сегодня, 18:08

«Юргорден» в меньшинстве удержал победу над «Викингуром» в Лиге конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шведский «Юргорден» на выезде обыграл исландский «Викингур» в 5-м туре общего этапа Лиги конференций — 2:1.

Победу гостям принесли голы Кейты Косуги (62-я минута) и Густава Викхейма (65-я). Единственный мяч хозяев на 72-й минуте забил Ари Сигурпалссон.

Шведская команда завершала матч вдесятером — на 74-й минуте вторую желтую карточку получил Миро Теньо.

«Юргорден» (10 очков) одержал третью подряд победу в Лиге конференций и поднялся на шестое место в таблице. «Викингур» (7) идет 15-м.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур
12 дек, 16:00. Kopavogsvollur (Коупавогюр)
Викингур Р
1:2
Юргорден

Источник: Таблица Лиги конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Юргорден
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