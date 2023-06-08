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Сегодня, 01:49

«Вест Хэм» накажет фаната, который бросил предмет в голову капитану «Фиорентины»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вест Хэм» выступил с официальным зявлением по поводу инцидента во время финала Лиги конференций с «Фиорентиной» (2:1).
В первом тайме фанаты забросали посторонниими предметами капитана итальянской команды Кристиано Бираги. Футболист получил рассечение, а игра была приостановлена.

«Вест Хэм» безоговорочно осуждает поведение небольшого числа людей, которые бросали предметы на поле во время сегодняшнего финала Лиги конференций. Эти действия не имеют места в футболе и никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и в течение последних двух наших сезонов в еврокубках.

Мы будем работать с полицией и другими заинтересованными сторонами, чтобы рассмотреть инциденты и принять меры против всех, кто будет признан виновным в правонарушении. В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости все, кого идентифицируют, получат запрет на неопределенный срок и, следовательно, не смогут войти на наш стадион в Лондоне и путешествовать с клубом. В «Вест Хэме» нет места такому поведению", — говорится в заявлении.

&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
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ФК Вест Хэм Юнайтед
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