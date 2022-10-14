«Вест Хэм» — «Андерлехт» — 2:1, голы и опасные моменты матча Лиги конференций, 13 октября 2022 года

«Вест Хэм» переиграл «Андерлехт» (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги конференций. Игра прошла на стадионе в Лондоне.

На 14-й минуте Саид Бенрахма открыл счет. На 30-й минуте Джаррод Боуэн забил второй гол «молотобойцев».

Гостям удалось забить лишь на последних минутах встречи. Итальянский нападающий Себастьяно Эспозито реализовал пенальти.

После четырех туров «Вест Хэм» идет на первом месте с 12-ю очками, гарантировав себе выход в плей-офф. «Андерлехт» набрал 4 очка и занимает 3-ю строчку.