Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

Вагнер Лав попрощался с болельщиками «Кайрата» после матча с «Базелем»

21:03
Вагнер Лав.
Вагнер Лав.
Теги:

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав попрощался с болельщиками после матча с «Базелем» (2:3) в Лиге конференций.

Это был его последний матч за команду. Соглашение не будет продлено. 37-летний бразилец открыл счет в этой игре. После завершения матча на стадионе прошла специальная церемония, в ходе которой Вагнер попрощался с болельщиками клуба из Алма-Аты.

Ранее появилась информация, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце года и не будет продлен. В текущем сезоне футболист провел четыре матча в Лиге конференций и забил один мяч.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Находка кода: до 33% смартфонов в РФ могут быть уязвимы для прослушки через процессор
0