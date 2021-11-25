Вагнер Лав попрощался с болельщиками «Кайрата» после матча с «Базелем»

Форвард «Кайрата» Вагнер Лав попрощался с болельщиками после матча с «Базелем» (2:3) в Лиге конференций.

Это был его последний матч за команду. Соглашение не будет продлено. 37-летний бразилец открыл счет в этой игре. После завершения матча на стадионе прошла специальная церемония, в ходе которой Вагнер попрощался с болельщиками клуба из Алма-Аты.

Ранее появилась информация, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце года и не будет продлен. В текущем сезоне футболист провел четыре матча в Лиге конференций и забил один мяч.