Солигорский «Шахтер» сыграл вничью с ЧФР, «Нефтчи» победил «Рапид» в квалификации Лиги конференций

В Лиге конференций завершился ряд первых матчей 3-го квалификационного раунда.

Солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с ЧФР (0:0), «Нефтчи» в Баку одержал победу над австрийским «Рапидом» (2:1), «Кызылжар» в гостях потерпел поражение от АПОЭЛа (0:1).

В других встречах «Славия» обыграла «Панатинаикос» (2:0), АИК сыграл вничью со «Шкендией» (1:1), «Викинг» разгромил «Слайго Роверс» (5:1), «Антверпен» переиграл «Лиллестрем» (3:1), «Ракув» справился со «Спартаком» из Трнавы (2:0), «Маккаби Тель-Авив» победил «Арис» (2:0), «Мольде» не испытал проблем с «Кишвардой» (3:0), софийский ЦСКА проиграл «Сент-Патриксу» (0:1), , а «Пайде» проиграл «Андерлехту» (0:2).

Ответные игры состоятся 11 августа.