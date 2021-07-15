«Жальгирис», «Марибор» и «Судува» вышли во второй отборочный раунд Лиги конференций

Завершились несколько ответных матчей первого отборочного раунда Лиги конференций.

Черногорская «Сутьеска» сыграла на выезде вничью с грузинским клубом «Гагры» (1:1) и благодаря победе (1:0) в первой игре пробилась в следующую стадию.

Каунасский «Жальгирис» обыграл дома гибралтарский клуб «Европа» (2:0) после нулевой ничьей в первом матче.

Финский «КуПС» после поражения от армянского «Ноя» (0:1) в первом матче дома разгромил соперника — 5:0. В следующем раунде команде предстоит сыграть с полтавской «Ворсклой». Первый матч украинский клуб проведет на выезде.

Словенский «Марибор» дважды обыграл армянский «Урарту» с одинаковым счетом — 1:0.

Литовская «Судува» сыграла на выезде вничью с латвийской «Валмиерой» (0:0) и благодаря победе в первой игре (2:1) вышла в следующий раунд.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

«Валмиера» (Латвия) — «Судува» (Литва) — 0:0

15 июля. Валмиера. Стадион «J. Dalinsa stadionas».

Первый матч — 1:2

«Гагры» (Грузия) — «Сутьеска» (Черногория) — 1:1 (0:0)

Первый матч — 0:1

15 июля. Тбилиси. Стадион «David Petriashvili Stadium».

«Жальгирис К» (Литва) — «Европа» (Гибралтар) — 2:0 (1:0)

Первый матч — 0:0

15 июля. Каунас. Стадион «Dariaus Ir Gireno Stadium».

«КуПС» (Финляндия) — «Ной» (Армения) — 5:0 (4:0)

Первый матч — 0:1

15 июля. Куопио. Стадион «Куопион Кескускенття».

«Урарту» (Армения) — «Марибор» (Словения) — 0:1 (0:0)

Первый матч — 0:1

15 июля. Ереван. Стадион «Бананц».