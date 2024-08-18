Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

«Кривбасс» потребовал от УЕФА заменить главного судью предстоящего матча квалификации Лиги конференций с «Бетисом», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службы украинской команды.

На первый матч заключительного квалификационного раунда турнира была назначена турецкая бригада судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. В марте он работал в Москве на товарищеской встрече между сборными России и Сербии (4:0).

Игра «Кривбасс» — «Бетис» должна пройти 22 августа в словацком Кошице.