Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 15:07

Украинский клуб потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Кривбасс» потребовал от УЕФА заменить главного судью предстоящего матча квалификации Лиги конференций с «Бетисом», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службы украинской команды.

На первый матч заключительного квалификационного раунда турнира была назначена турецкая бригада судей, которую возглавляет Арда Кардешлер. В марте он работал в Москве на товарищеской встрече между сборными России и Сербии (4:0).

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Сербии. Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии

Игра «Кривбасс» — «Бетис» должна пройти 22 августа в словацком Кошице.

Источник: ТАСС
ФК Бетис
ФК Кривбасс
13
Читайте также
Паралимпиада-2024: даты проведения и виды спорта, число медалей и участие России
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Легии» показал неприличный жест фанатам «Брондбю» после победы в квалификации Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости