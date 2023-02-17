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Судейство

Сегодня, 12:45

УЕФА заменил еще одну бригаду судей в еврокубках

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судейский комитет УЕФА незадолго до матча Лиги конференций «Брага» — «Фиорентина» (0:4) заменил всю судейскую бригаду. Предположительно, это произошло из-за транспортных проблем. В итоге вместо словенцев Матея Юга, Томажа Кланчника, Мануэля Видали, Давида Смаича, Нейца Кайтазовича и Асмира Сагрковича в Португалию в срочном порядке отправились испанцы Карлос дель Серро Гранде, Пау Себриан Девис, Гонсало Гарсия Гонсалес, Мигель Анхель Ортис Ариас, Сесар Сото Градо и Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Кроме того, как сообщал «СЭ», в последний момент судейский комитет УЕФА произвел изменения в составе бригады арбитров, назначенной на стыковой матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Рома» (1:0). Вместо шведа Гленна Нюберга обязанности судьи выполнял голландец Деннис Хиглер, который изначально должен был помогать видеоарбитру Полу ван Букелу. А вместо Хиглера функции АВАР возложили на немца Гюнтера Перля. Также заменили одного из ассистентов судьи — вместо еще одного шведа Махбода Беиги в бригаду включили немца Эдуарда Байтингера.

Лига конференций
ФК Брага
ФК Фиорентина
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