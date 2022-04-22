УЕФА предъявил обвинения тренерам «Буде-Глимта» и «Ромы» за драку после матча Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам расследования инцидента, произошедшего после первого матча 1/4 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Рома» (2:1) возбудил дисциплинарное дело.

Напомним, что после встречи, прошедшей 7 апреля в Буде, в туннеле стадиона подрались главный тренер норвежской команды Хьетиль Кнутсен и тренер вратарей римлян Нуну Сантуш.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Кнутсену и Сантушу были предъявлены обвинения в нарушении общих принципов поведения и серьезном нападении.

Таким образом, наказание обоим тренерам вынесет контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция ассоциации.

По итогам двух игр «Рома» победила «Буде-Глимт» со счетом 5:2 и вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Лестером».