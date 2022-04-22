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Сегодня, 18:45

УЕФА предъявил обвинения тренерам «Буде-Глимта» и «Ромы» за драку после матча Лиги конференций

Карен Саркисян
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам расследования инцидента, произошедшего после первого матча 1/4 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Рома» (2:1) возбудил дисциплинарное дело.

Напомним, что после встречи, прошедшей 7 апреля в Буде, в туннеле стадиона подрались главный тренер норвежской команды Хьетиль Кнутсен и тренер вратарей римлян Нуну Сантуш.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, Кнутсену и Сантушу были предъявлены обвинения в нарушении общих принципов поведения и серьезном нападении.

Таким образом, наказание обоим тренерам вынесет контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция ассоциации.

По итогам двух игр «Рома» победила «Буде-Глимт» со счетом 5:2 и вышла в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Лестером».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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