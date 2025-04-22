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УЕФА оштрафовал «Легию» на 100 тысяч евро за поведение фанатов в матче с «Челси» в Лиге конференций

Руслан Минаев
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«Легия» получила от УЕФА два штрафа за действия болельщиков в матче с «Челси» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Как сообщает пресс-служба организации, польский клуб должен выплатить 80 тысяч евро за использование фанатами файеров и еще 20 тысяч — за неподобающие кричалки. Также «Легия» должна будет провести два домашних матчах в еврокубках с частично закрытыми трибунами.

На 36 тысяч евро оштрафован словенский клуб «Целе». В первом матче 1/4 финала Лиги конференций с «Фиорентиной» (1:2) болельщики использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.

Лига конференций
ФК Легия
УЕФА
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