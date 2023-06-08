Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 01:23

Боуэн, Бонавентура, Амрабат и Пакета претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В среду, 7 июня, был сыгран финал, в котором «Вест Хэм» выиграл у «Фиорентины» (2:1).

В список претендентов вошли Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Софьян Амрабат («Фиорентина») и Лукас Пакета («Вест Хэм»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Джакомо Бонавентура
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
0
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига конференций, финал-2023: «Фиорентина» — «Вест Хэм»
«Вест Хэм» накажет фаната, который бросил предмет в голову капитану «Фиорентины»
Эмерсон стал первым игроком в истории, выигравшим 5 разных турниров УЕФА
Кровь, слезы и поцелуи: «Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» в финале Лиги конференций
Церемония награждения финала Лиги конференций
«Фиорентина» проиграла два финала за две недели
Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Церемония награждения финала Лиги конференций

Эмерсон стал первым игроком в истории, выигравшим 5 разных турниров УЕФА
Новости
RSS RSS
Все новости