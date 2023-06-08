Боуэн, Бонавентура, Амрабат и Пакета претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В среду, 7 июня, был сыгран финал, в котором «Вест Хэм» выиграл у «Фиорентины» (2:1).
В список претендентов вошли Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Софьян Амрабат («Фиорентина») и Лукас Пакета («Вест Хэм»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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