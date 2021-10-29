УЕФА наказал «Унион» за проявление болельщиками расизма
«Унион» получил наказание от УЕФА по итогам матча Лиги конференций с «Маккаби», информирует сайт организации. За проявление болельщиками расизма немецкому клубу придется провести следующий домашний матч под эгидой УЕФА с частичным закрытием трибун.
Будут закрыты секторы 13 и 14. Кроме того, «Унион» на этих секторах должен разместить баннер «Нет расизму» с логотипом УЕФА.
Встреча «Унион» — «Маккаби» (3:0) прошла 30 сентября на стадионе в Берлине. После матча сообщалось, что израильские болельщики подверглись антисемитским оскорблениям. При этом сотрудники правопорядка предотвратили попытку сожжения флага Израиля.
В следующем домашнем матче Лиги конференций «Унион» 4 ноября примет «Фейенорд».
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